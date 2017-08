Pro League: toujours pas de victoire pour Malines et La Gantoise (1-1)

La Gantoise et Malines, qui n’ont toujours pas remporté le moindre match en championnat cette saison, se sont quittés sur un partage un but partout lors de la 3e journée de Jupiler Pro League samedi en début de soirée. Un manque de rendement comptable qui se traduit inévitablement au classement avec une 13e place pour les hommes d’Hein Vanhaezebrouck (1 pt) et une 10e pour les Malinois de Ferrera (3 pts).

Après deux défaites consécutives, face à Saint-Trond (3-2) et l’Antwerp (0-1), les Buffalos avaient à cœur de remonter la pente en prenant leur duel contre Malines par le bon bout. Malgré une première alerte de Stefan Drazic dans la première demi-heure (16e), les Gantois ont dicté leur jeu dans une première période complètement à leur avantage. Grâce à l’excellent travail de Coulibaly, Samuel Kalu a ouvert la marque (33, 0-1) et permis aux siens de se libérer. Dans le dernier quart d’heure de la première période, Kubo (40e) et Andrijasevic (43e) sont passés tout près de la balle du 0-2.

Lors d’un second acte rythmé par de multiples occasions, Malines aurait pu bénéficier d’un penalty sur une frappe de Drazic détournée de la main par Gigot dans son propre rectangle (59e). A un quart d’heure du terme, l’attaquant gantois Yuya Kubo pensait avoir fait le plus dur en trompant un Colin Coosemans, sauvé de justesse par son poteau (75e). Poussés par leur public, les hommes de Ferrera sont finalement parvenus à arracher un point in extremis grâce à l’égalisation de Tim Matthys (87e, 1-1) via un tir à ras de sol.