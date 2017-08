Ce samedi, aucun car d'enfants ni camion de plus de 7,5T ne pourra passer la frontière française

Rédaction en ligne

En ce mois d’août, les camions de plus de 7,5 tonnes ont l’interdiction de rouler sur le territoire français, chaque samedi. Entre 7 et 19h. Ce qui a déjà pu causer quelques ralentissements en direction de la frontière. Mais ce samedi 12 août, les transports en commun de plus de 8 mineurs sont eux aussi interdits sur le territoire français. En cause : les prévisions d’une circulation plutôt chargée