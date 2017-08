Cette décision est le fruit des résultats d’une enquête lancée par l’Afsca après qu’une contre-analyse eut mis en évidence, il y a quelques jours, une teneur en fipronil dans un échantillon différente de la première analyse et supérieure à la valeur limite européenne de 0,72 mg/kg. Par mesure de précaution, tous les lots d’œufs qui avaient été analysés par le laboratoire responsable de ces analyse et contre-analyse divergentes avaient été retirés des rayons des magasins et avaient fait l’objet d’un rappel, mardi dernier (8 août).

« Sur base de l’enquête et des résultats des analyses complémentaires, les mesures de précaution peuvent être annulées et le rappel peut être levé pour les œufs portant les codes suivants : 2BE3084-02, 2BE3084-03, 2BE3084-06, 2BE3123-A, 2BE3123-B, 2BE3123-C, 3BE4004, 3BE4005, 1BE8016 », précise l’Afsca, tout en ajoutant que le rappel est, par contre, maintenu pour les œufs portant le code 3BE3114.

Cela signifie que les oeufs de ces neuf lots pour lesquels le rappel est désormais levé étaient/sont propres à la consommation. Mais les personnes qui posséderaient encore des œufs portant le code 3BE3114 sont priées de ne pas les consommer et de les ramener au magasin.

L’Afsca souligne encore que l’enquête qu’elle a diligentée a été réalisée avec l’aide d’experts externes et que les conclusions de cette enquête ont été validées par le Comité scientifique de l’Afsca -lequel est composé d’une vingtaine de scientifiques indépendants- « par soucis d’objectivité. »

Enfin, les résultats de l’enquête tombés ce vendredi permettent de débloquer trois entreprises, 47 restant encore bloquées à l’heure actuelle, selon le porte-parole de l’Afsca.

Un numéro vert gratuit 0800/13.550 reste par ailleurs à la disposition des consommateurs qui désireraient poser des questions. Le call center sera ouvert ce samedi de 9 à 16h.