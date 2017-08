Le combat éprouvant de Carine, une maman abandonnée par son compagnon qui lui a laissé ses dettes: «J'avais tout, il ne me reste plus rien»

Rédaction en ligne

Carine Gérard est une maman désemparée. Il y a deux ans, son compagnon a quitté le domicile familial, abandonnant derrière lui ses enfants. Radié et sans domicile connu, son compagnon a laissé des créances un peu partout. Et des arriérés de pensions alimentaires. Depuis, Carine tente de sortir la tête de l’eau et se bat pour récupérer son dû.