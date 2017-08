Des éleveurs de volaille biologique «dupés et abattus» par la contamination d'œuf par le fipronil

« Les éleveurs biologiques sont très abattus et se sentent dupés par l’entreprise ChickFriend, qui leur avait vendu un produit propre et naturel », a confié à l’AFP Miriam van Bree, porte-parole de l’organisation pour l’agriculture biologique aux Pays-Bas Bionext.

La vingtaine d’éleveurs biologiques touchés par le scandale avait démarché cette entreprise néerlandaise pour éradiquer le pou rouge dans leurs poulaillers à l’aide d’un produit censé être à base d’eucalyptus et de menthol.

« Les éleveurs biologiques font tout pour avoir l’œuf le plus propre et le plus sain, produit durablement. Ils en sont fiers », a poursuivi Mme van Bree. « Et aujourd’hui, leurs œufs sont contaminés par un insecticide, c’est une énorme déception ».

« Les poules contaminées sont mises à la diète car le fipronil se concentre dans le gras », a-t-elle poursuivi, excluant l’abattage, au nom du bien-être animal.