Au moins 36 personnes ont été tuées vendredi dans la collision de deux trains dans le nord de l’Égypte, a indiqué un responsable du ministère de la Santé.

L’accident, survenu à l’entrée de la ville d’Alexandrie, a également fait 123 blessés, a déclaré Sharif Wadi, adjoint au ministre de la Santé, à la télévision d’État égyptienne.

La majorité des blessés ont été pris en charge et transportés dans plusieurs hôpitaux d’Alexandrie, selon un communiqué du ministère.

Des images diffusées par la télévision publique égyptienne montraient l’un des trains en partie renversé, un wagon ayant déraillé dans un champ ainsi que des secours transportant les morts et les blessés vers des ambulances.

Quelque 25 ambulances étaient mobilisées sur les lieux de l’accident, a précisé un responsable des secours, Ahmed El-Ansari.

La collision aurait été causée par l’arrêt de l’un des deux trains sur les voies après une panne, a rapporté la télévision d’État citant des responsables du ministère des Transports. L’autre train l’aurait alors percuté, selon la même source.

Les survivants, en état de choc, ont été extraits des wagons et placées sur des couvertures le long des rails, dans un champ situé en périphérie de la grande ville méditerranéenne.

