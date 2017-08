Nouvelle mosquée de Saint-Vaast: ce n'est pas la commune qui décide (+ la réaction indignée du cdH à l'égard du MR)

M.PW.

Entre le 16 et le 31 août, les riverains de Saint-Vaast auront le loisir d’examiner les plans de la nouvelle mosquée turque de Saint-Vaast et d’émettre d’éventuelles remarques. Le collège louviérois (soit la majorité PS-MR) discutera ensuite du dossier et rendra un avis. Mais la décision appartiendra aux fonctionnaires délégués de la Région Wallonne.