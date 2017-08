Plus de 200.000 œufs contaminés au fipronil, importés de Belgique et des Pays-Bas, ont été «mis sur le marché» en France depuis avril, a annoncé vendredi le ministre de l’Agriculture Stéphane Travert tout en assurant que «le risque pour la santé humaine est très faible».

Deux centres d’emballage d’œufs en France ont reçu «des œufs de consommation contaminés en provenance des Pays-Bas et de Belgique», a déclaré M. Travert sur la radio RMC, précisant qu’un premier lot a été mis sur le marché entre le 16 avril et le 2 mai et a déjà été consommé, «sans impact pour la santé».