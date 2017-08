Six des 7 nouveaux ministres wallons ont «omis» de déclarer plusieurs mandats

Rédaction en ligne

Alors que l’expression « bonne gouvernance » est dans la bouche de tous les hommes et toutes les femmes politiques, le site Cumuleo a voulu vérifier si les faits rejoignaient les paroles en ce qui concerne les nouveaux ministres wallons. Et ce n’est pas vraiment le cas. Six des 7 ministres wallons ont omis de déclarer certains de leurs mandats, fonctions ou professions.