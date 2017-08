Des porcs génétiquement modifiés pour être donneurs d'organes

Cette avancée pourrait révolutionner les greffes d’organes (cœur, foie, poumons…) en permettant de les prélever sur des porcs, plutôt que sur de rares donneurs humains.

Jusqu’à présent, ces greffes porcines se heurtent à des risques de transmissions de virus qui peuvent infecter les humains.

Selon Science, l’équipe dirigée par deux généticiens de l’université de Havard, George Lurch et Luhan Yang, a utilisé la méthode du clonage pour retirer les gènes responsables de ces virus dans l’ADN porcin avant de développer les embryons.

La société privée eGenesis, fondée par les deux hommes, est ainsi parvenue à obtenir la naissance de 37 porcelets dont les organes seront potentiellement adéquats pour une xénotransplantation, une greffe à partir de donneurs animaux.

La pénurie d’organes humains est telle qu’environ 22 personnes meurent chaque jour aux États-Unis en attente d’un organe vital, « tandis que les organes porcins peuvent atteindre une taille idéale pour les humains », note Science.

Les porcs sont déjà utilisés dans la xénotransplantation de valves cardiaques ou de pancréas. Mais cette nouvelle avancée doit permettre de transplanter des organes porcins plus volumineux et qui posent un risque de transmission de virus plus important.