Sans club, Anthony Vanden Borre a repris les entraînements: "Il ne compte pas arrêter sa carrière"

«Il n’y a pas de conflit entre lui et Mazembe», précise Trésor Diowo, l’un de ses principaux amis, avec qui il évolua chez les jeunes au Sporting Anderlecht, en compagnie, notamment, de Vincent Kompany. «Anthony est parti d’un commun accord», précise celui qui se présente aujourd’hui comme son préparateur physique.

Car le joueur «n’a pas arrêté sa carrière», répète en boucle Diowo, pour démentir ce qu’avançaient, jeudi matin, plusieurs quotidiens.

«Je l’entraîne depuis une semaine et il se donne à fond pour retrouver sa place au niveau sportif et au niveau de l’alimentation». Mais, même s’il a déjà, à plusieurs reprises, remonté la pente au court d’une carrière parsemée de bons moments et de lourdes chutes, le travail sera ardu pour celui qui n’avait plus emprunté le chemin des terrains d’entraînement depuis 3 mois.

Arrivé en mars au Congo, il n’a disputé que quatre rencontres et 182 minutes sous les couleurs du TP Mazembe, dont 72 dans le défunt championnat du Congo.

Anthony Vanden Borre a «a cœur de redorer son blason», ajoute Diowo. Aujourd’hui, à 29 ans, l’ancien international belge aurait envie de fonder une famille «et de pouvoir être un exemple pour celle-ci», précise son entraîneur.

Au début de l’année, Anthony Vanden Borre avait annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière, estimant ne plus pouvoir assumer les obligations mentales et physiques du football après 13 années professionnelles. Le contrat qui liait encore le flanc droit au Sporting d’Anderlecht avait été rompu de commun accord. Quelques semaines plus tard cependant il se lançait un nouveau pari en rejoignant le TP Mazembe.

Cinq fois champion de Belgique, Anthony Vanden Borre a, en quatorze saisons professionnelles, évolué sous les couleurs du Sporting d’Anderlecht et du Racing Genk, de la Fiorentina et de Genoa (Italie), de Portsmouth (Angleterre), Simferopol (Ukraine), Montpellier (France) et de Mazembe (Congo).