Les vacances d'une famille belge tournent au drame: le petit garçon de 8 ans meurt dans la piscine

Un jeune Belge de 8 ans a perdu la vie, ce mardi, durant ses vacances au Costa Rica. Le petit garçon a été nager rapidement après avoir été manger et la police pense que de la nourriture a pu obstruer ses voies respiratoires. Il est mort noyé.

Les vacances de cette famille belge ont tourné au drame. Ils étaient arrivés samedi au Costa Rica et séjournaient depuis lundi dans l’hôtel La Fortuna, à La Fortuna de San Carlos, au nord du pays. Ce mardi, après avoir mangé, le petit garçon est allé nager dans la piscine de l’hôtel. Mais il s’est noyé et, malgré l’intervention des sauveteurs et du docteur de l’hôtel, il était trop tard.

Comme l’explique Het Laatste Nieuws, une autopsie va devoir déterminer les causes du décès, mais tout porte à croire que l’enfant a été étouffé par un morceau de nourriture qui est remonté dans ses voies respiratoires.