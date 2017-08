Le ministre Jambon prévoit de nouvelles règles pour l'utilisation des drones

Selon La Dernière Heuren le ministre Jambon vient en effet de publier une circulaire visant à établir des règles claires et précises en matière d’utilisation de ces drones, de plus en plus présents lors de grands événements.

«Des restrictions d’utilisation existent, notamment l’interdiction de survol de certaines zones ou au-dessus de groupes de personnes. Comme tout citoyen, les organisateurs d’un événement doivent aussi tout d’abord se conformer à la réglementation sur l’utilisation d’aéronefs. Mais, en plus, au vu du caractère particulier de l’environnement dans lequel le drone va évoluer, les autorités communales peuvent leur imposer l’obtention d’une autorisation préalable du bourgmestre concerné», explique le centre de crise du SPF Intérieur.

Une analyse de risques sera effectuée par les autorités communales compétentes afin d’autoriser ou non l’utilisation de ces drones.