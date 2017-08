Ma commune: je comprends, je me forme et j'agis!

Mieux comprendre le fonctionnement politique, voilà un des enjeux de la formation politique citoyenne intitulée « Formation Pour S’engager », donnée par des animatrices et des animateurs des Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS). « La plus ancienne formule date de la création des FPS en 1922. Il s’agissait davantage d’apprendre la prise de parole en public, de s’investir dans l’espace public et de prendre un rôle actif dans la société. Mais aussi, dès 1948, avec l’arrivée du droit de vote des femmes, de faire connaissance avec sa commune et de sensibiliser les femmes aux enjeux politiques », explique Jocelyne Dejardin, animatrice socio-culturelle, secteur éducation permanente des FPS. « En 1976, à la création du Mouvement d’Education Permanente, le programme s’est davantage structuré sous la forme de formations pour dire aux gens que « la participation citoyenne, ça s’apprend » et pour que les femmes aillent plus vers la politique ».

Un rassemblement citoyen

Aujourd’hui, sur le thème « Formation Pour S’engager », les formations données par les FPS prennent la forme de 5 séances entrecoupées d’un grand rassemblement. « Il y a un focus sur les femmes mais ces formations sont ouvertes à tout le monde. Nous voulons sensibiliser la population au fonctionnement de la commune, au rôle de citoyen/ne et, pourquoi pas, donner l’envie aux gens de se présenter sur des listes démocratiques », ajoute l’animatrice.

Concrètement, les 5 séances permettent d’aborder la prise de parole en public, les valeurs des différents partis, le système électoral belge, le fonctionnement d’une commune et d’un CPAS, l’observation d’un conseil communal ou encore les acteurs d’influence. Un prochain module de formation démarrera début 2018 (inscriptions dès la fin de cette année) et, dans le courant de ce module, le 24 mars exactement, sera organisé un rassemblement politique. Cette journée sera construite autour de divers ateliers : création de slogan, les réseaux sociaux et la communication sur le net, des espaces débat, des témoignages de personnalités politiques, la désobéissance civile…

Féministe et progressiste

Ces formations sont gratuites et se donneront partout en communauté française, dans les locaux des écoles FPS ou dans des lieux publics qui auront sollicité la venue des animateurs et des animatrices.

Pour rappel, les FPS sont un mouvement féministe, progressiste, laïque et mutualiste qui fait partie du réseau associatif de la mutualité Solidaris. Les FPS sont nées, en 1922, du besoin de créer des caisses d’entraide mutuelle pour les femmes ouvrières, les femmes d’ouvriers et leurs enfants. Ces caisses étaient gérées de manière autonome par les militantes socialistes et basées sur le principe de la solidarité et de la prévoyance.

Au quotidien, les FPS militent et portent des actions pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes et pour réduire les inégalités en matière de santé.