L’avertissement, déjà lancé par l’IRM ce mercredi, concernera tout le pays sur une période allant de 8h du matin jusqu’à 9h du soir.

« Du 10/08 08H au 10/08 21H : Demain jeudi, l’atmosphère sera instable et des averses se développeront à partir du sud-est. Elles seront déjà présentes le matin dans les provinces du sud du pays et gagneront ensuite les autres régions. Surtout l’après-midi, elles pourront être intenses et accompagnées d’orages », peut-on lire sur le site de l’Institut Royal Météorologique Belge.