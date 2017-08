Fosses-la-Ville: le centre-ville bloqué par les gens du voyage et leurs caravanes (photos et vidéo)

Le centre de Fosses-la-Ville a été complètement paralysé durant une heure environ, ce mercredi après-midi. Les gens du voyage qui s’étaient installés le week-end dernier dans un champ à proximité du Shop in Stock avaient décidé de montrer leur mécontentement.

La quarantaine de caravanes a donc quitté le site qu’elles occupaient pour migrer vers le centre, plus précisément sur la N922, rue Albert 1 er .

Photo : XDB

Durant une bonne heure, tout le trafic était donc à l’arrêt. « On avait dit au bourgmestre qu’on voulait rester là jusque dimanche. Dimanche 16h, promis, on partait. Mais le bourgmestre ne veut pas de nous, alors on s’installe sur un autre terrain public : la route », nous expliquait l’un des gens du voyage.

