«Espérons que nous n’ayons jamais à utiliser cette puissance, mais nous serons toujours la nation la plus puissante du monde!», a déclaré le président américain sur Twitter après avoir la veille menacé le régime de Pyongyang du «feu» et de la «colère».

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before....

...Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world!