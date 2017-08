La Wallonie va compter électroniquement les bulletins de vote papier, lors des élections communales de 2018

La Wallonie recourra probablement à un comptage électronique des bulletins de vote papier lors du prochain scrutin communal, en octobre 2018. Le but est de permettre un gain de temps et en précision par rapport au comptage manuel. Un système adapté est actuellement recherché. La Flandre n’a, pour l’instant, pas rejoint le sud du pays dans sa démarche. Bruxelles et la Communauté germanophone auront, quant à elles, recours au vote électronique.

Le SPF Intérieur et la Région wallonne ont lancé la recherche d’un système permettant un comptage électronique des bulletins de vote papier. On ignore encore cependant comment celui-ci fonctionnera concrètement. Les fournisseurs sont actuellement sondés.

Cette approche doit permettre un comptage plus rapide et plus précis. Le système prévoit en effet un double contrôle, explique-t-on à la Direction générale Institutions et Population du SPF. Les deux parties ambitionnent d’avoir trouvé un fournisseur d’ici à la fin de l’année. Le développement commencerait ensuite au début de l’année prochaine pour une première utilisation lors des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018. Une autre suivrait lors du scrutin fédéral de mai/juin 2019.

Le système, dont l’initiative revient au ministre wallon des Pouvoirs locaux, sera proposé à toutes les communes qui ne votent pas électroniquement. «Toutes les Régions ont été consultées et ont la possibilité d’y participer maintenant ou ultérieurement», précise-t-on au SPF Intérieur. Ce ne sera pas le cas de la Région bruxelloise et de la Communauté germanophone étant donné qu’elles ne recourront pas au vote papier en 2018 et 2019.

Sollicité, le cabinet de Valérie De Bue (MR), ministre wallonne des Pouvoirs locaux, n’était pas en mesure de s’exprimer immédiatement sur le sujet.