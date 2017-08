Basket: une reprise riche en enseignements à Mons-Hainaut (vidéos)

Plusieurs dizaines de supporters ont assisté à la reprise des entraînements à Mons-Hainaut. Et, à l’issue de cette première séance d’une saison qui s’annonce longue et, disons-le, plutôt excitante en ce qui concerne BMH, Daniel Goethals, le nouveau coach des « Renards », avait déjà tiré quelques enseignements. « Avec de la jeunesse et de l’expérience, de la fougue et un certain calme, ou des garçons plus extravertis et d’autres introvertis, je constate que cette mixité de personnalités, que nous avions souhaitée, est bel et bien présente au sein de notre effectif » disait le coach. « Le brin de stress des premières minutes chez certains a vite été évacué, et les exercices et autres petits concours de 2 contre 2 ont déjà permis au staff de faire quelques observations. Personne n’accuse de réel retard de condition ! Les nouveaux se situent dans le registre que nous souhaitions. Et nous possédons une équipe de travailleurs et de compétiteurs ! C’est une très bonne base, ça ! Ensuite, c’est certain que notre travail sera de, justement, maintenir la ligne entre « un caractère fort » et « un excès d’individualisme ». Car la frontière est parfois ténue entre les deux, mais je préfère cela à un groupe sans relief. »

