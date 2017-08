Un jeune Carolo de 14 ans menacé en masse suite à une mauvaise blague sur Facebook: son ami de 12 ans le présentait comme un pédophile!

Ilaro, 14 ans, a été victime de menaces et insultes en masse via Facebook à la suite d’une fausse information relayée sur le réseau social Facebook par Eliott (prénom d’emprunt), un ami âgé de 12 ans. Accusé de pédophilie, Ilaro a été pris pour cible par de nombreux internautes n’ayant pas conscience qu’il s’agissait d’une blague.

À l’heure des réseaux sociaux et d’internet, les fausses informations circulent encore librement. Les utilisateurs ne manquent pas d’en avaler une quantité gigantesque, et ce le plus rapidement possible. Ce qui amène, parfois, à ne pas vérifier la véracité des faits affichés sur l’espace public. Lire un titre d’article sur Facebook sans même cliquer pour ouvrir le lien est chose courante.

Ilaro en a fait les frais ce début de semaine. L’adolescent de 14 ans a été insulté et menacé à outrance par une horde d’internautes suite à une mauvaise blague. Le jeune garçon ne sort, aujourd’hui, plus de chez lui.

Découvrez ici dans notre édition digitale comment une simple blague peut prendre des proportions démesurées...