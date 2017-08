Les pires routes de Mons-Borinage

Rédaction en ligne

La N51, qui passe par Boussu, Quaregnon, Jemappes… et l’autoroute E42 sont les deux routes les plus dangereuses de l’arrondissement de Mons. En 2016, 381 accidents ont été répertoriés sur ces deux chaussées. Le nombre d’accidents et celui des tués sont cependant en diminution par rapport à 2015.