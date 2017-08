BinckBank Tour: Stefan Küng fait coup double (vidéo)

Le Suisse Stefan Küng (BMC) a remporté ce mardi la deuxième étape du BinckBank Tour (WorldTour) qui se déroulait sous la forme d’un contre-la-montre de 9 km dans les rues Voorburg, aux Pays-Bas. Le champion de Suisse de la spécialité a parcouru la distance en 10 : 58. Sous la pluie, il devancé de quatre secondes le Polonais Maciej Bodnar (Bora-hansgrohe) et de cinq le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb). Cette victoire permet à Küng d’endosser le maillot de leader du général.

Peter Sagan, vainqueur au sprint de la première étape lundi, a pris la 18e place à 25 secondes et doit donc céder son maillot de leader. Le champion de Belgique du contre-la-montre Yves Lampaert a pris la sixième place à 12 secondes de Küng derrière Soren Kragh Andersen et Lars Boom. Tim Wellens a quant à lui terminé 9e à 17 secondes.

Le classement général reflète celui de l’étape avec Küng qui possède quatre secondes sur Bodnar et cinq sur Dumoulin.

Le Suisse était un des premiers à partir et a bénéficié de conditions climatiques plus clémentes. La pluie a en effet redoublé d’intensité dans le courant de l’après-midi ce qui a rendu le tracé très glissant. Les Allemands Tony Martin et Nils Politt en ont notamment fait les frais, terminant au sol. Symptomatique de l’influence des conditions climatiques sur la course : huit des dix premiers faisaient partie des 20 premiers coureurs à s’élancer.

Deuxième du prologue inaugural du Tour de France, Küng est donc parvenu à battre des adversaires du calibre de Bodnar, vainqueur du dernier contre-la-montre du Tour de France, et Dumoulin, dernier vainqueur du Giro et vice-champion olympique de la spécialité.

Mercredi, le peloton entrera en Belgique avec la troisième étape qui reliera Blankenberge à Ardoye sur 186 km.