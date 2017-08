Havré: elle passe du voile à la lingerie fine!

Entre Rukiye et la lingerie, c’est une grande histoire d’amour ! Après un divorce difficile, cette mère de famille ose enfin embrasser la profession de ses rêves : créatrice de lingerie .

Depuis mai dernier, son magasin, « La Lys Lingerie », est ouvert à Havré (Chaussée du Roeulx, 1188). À 42 ans, elle vit de sa passion et vend des nuisettes, des robes de chambre et des shortys en dentelle. Tout est made in Belgium, pour ne rien gâcher !

Adolescente, elle n’aurait jamais cru que ce jour arriverait. Et pour cause : à 16 ans et demi, elle s’est mariée contre son gré...

