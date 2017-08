Mons: une solution temporaire pour les 450 bénéficiaires du Resto du Coeur

Nous vous l’annoncions fin juillet, le Resto du Coeur de Mons a été mis en liquidation. En effet, suite à un conflit entre la fédération des Restos du Coeur de Belgique et le Resto de Mons, la confiance était rompue. Malgré les rebondissements de ces dernières semaines (cf . La Province des 14, 19 et 27/07), l’ASBL a été mise en liquidation et les 11 employés ont été licenciés.

Mais quelles solutions pour les 450 personnes qui bénéficiaient de l’aide du Resto du Coeur montois ?

Une solution a été trouvée pour parer au plus pressé : une structure temporaire qui va assurer la distribution de colis alimentaires. C’est le Relais social de Mons-Borinage qui se charge de la coordination. « Nous avons mis autour de la table différents acteurs. SOREAL, qui récupère les invendus des magasins, la Fédération des Restos du Coeur, le liquidateur, le CPAS et la Ville de Mons. Ensemble, nous avons réussi à trouver une solution temporaire. Le liquidateur est d’accord de nous mettre à disposition le matériel, les vivres en stock et les dossiers sociaux des bénéficiaires. La Ville nous met aussi à disposition les locaux, tandis que la Fédération va continuer de nous approvisionner en vivres. De son côté, le CPAS va engager trois personnes en contrat à durée déterminée. Il y aura un assistant social, un éducateur et un ouvrier non qualifié. Les travailleurs de l’ancienne ASBL vont être invités à ce recrutement », précise Marc Barvais, président du CPAS de Mons.

La nouvelle structure sera bientôt opérationnelle : dès le 1er septembre, normalement. Pour une durée de 3 à 6 mois, en attendant qu’une nouvelle ASBL voie le jour. « Il y a déjà un candidat en contact avec la Fédération des Restos du Coeur de Belgique »