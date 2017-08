Jonathan Legear à Saint-Trond: le transfert quasi bouclé!

Si le dossier Legear a été un peu mis au frigo au cours de la semaine dernière, en raison de l’absence du responsable du recrutement du club limbourgeois, les négociations devraient reprendre dans les prochaines heures. Si des propositions et contre-propositions ont été échangées entre Legear et la direction sportive trudonnaire, et dans les deux sens, il reste aux deux parties à trouver un accord quant aux modalités financières de l’opération (en clair, le salaire de Legear) et à la durée du contrat, probablement de deux années assorties d’une troisième saison en option.

> Roland Duchâtelet va-t-il vendre St-Trond ? « Possible mais trop tôt ».

Jonathan Legear et Saint-Trond s’apprêtent donc à se remettre à table, dès ce mardi, avec l’espoir de trouver un terrain d’entente, étant entendu que le médian droit liégeois souhaite poursuivre sa carrière au Stayen…

