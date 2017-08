Boussu: perquisitions pour stupéfiants, des policiers blessés

Ce samedi, un peu avant 17h, lors des patrouilles, le service circulation de la police boraine procède au contrôle d’un véhicule qui a commis plusieurs infractions de roulage. Lors de ce contrôle, les policiers sentent une forte odeur de stupéfiant. Dans l’auto, se trouvent un père de 52 ans et son fils de 19 ans.

Le conducteur affirme n’avoir rien consommé. Mais les policiers n’y croient pas. L’odeur est trop forte pour qu’elle ne provienne que d’un seul joint. Du coup, une fouille du véhicule est entreprise. Les deux Boussutois maintiennent qu’ils ne détiennent pas de produit. Lors de la fouille, la police met la main sur un sachet transparent contenant de la marijuana. Le fils déclare être le propriétaire de ce sachet. Lui et son père seront fouillés puis transportés au commissariat pour être auditionnés.

La police boraine avertit alors le procureur du roi. Ce dernier réclame sur base du flagrant délit une perquisition au domicile. Ce que font les policiers. Le fils qui était dans la voiture désigne l’endroit où se trouvent les sachets de conditionnement, la balance et autres. Mais les policiers ne trouvent rien. Le fils explique que c’est probablement sa compagne qui a fait disparaître le tout avant leur arrivée. Les policiers lui demandent donc qu’elle les suive à l’étage. Elle avoue avoir fait disparaître les produits chez une amie, mais elle refuse de communiquer l’adresse. Elle sera privée de liberté.

C’est alors que le compagnon s’emporte et devient très violent. Il bouscule le policier qui le maintient depuis le début de la perquisition. Il donne aussi un violent coup de tête au niveau du nez à un second policier qui parle avec sa compagne. Des coups volent. Il redonne un coup de tête en arrière et des coups de pied en direction du policier qui maintient sa compagne durant la perquisition. Il tente de donner des coups de pied au niveau des jambes. Le compagnon agressif sera finalement maitrisé au sol. Mais là encore, il tente de donner des coups. L’inspecteur principal a été blessé au visage. Les autres agents souffrent de contusions.

Le jeune homme de 19 ans sera transféré dans locaux de la police. Le juge d’instruction demande alors l’arrestation judiciaire du fils et de la compagne. Une autre équipe, restée sur place, se rend dans l’habitation désignée pour réaliser une seconde perquisition. Le fameux matériel de conditionnement sera retrouvé. Les policiers saisissent 7 plants de cannabis, des sachets de conditionnement, une balance de précision, des sachets d’herbes, etc. Plusieurs p.-v. seront rédigés, pour arrestation, rebellion, détention de stupéfiants ou encore culture de stupéfiants.

Le couple a été présenté au juge ce lundi, mais il a déjà été relaxé...