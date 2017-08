Philippe Gilbert prolonge chez Quick-Step Floors jusqu'en 2019: «Je suis sûr que je peux encore gagner quelques belles courses»

Gilbert, 35 ans, avait rejoint Quick-Step Floors au début de la saison. Il a connu un début d’année exceptionnel, avec notamment des victoires au Tour des Flandres, après une attaque à 55 km de l’arrivée, et à l’Amstel Gold Race. Il a aussi remporté une étape et le classement général des Trois Jours de La Panne-Coxyde et une étape du Tour de Suisse.

«C’était mon rêve de prolonger mon contrat et après avoir gagné le ’Ronde’ et l’Amstel, j’ai su que c’était possible», a commenté Gilbert. «Je suis super heureux de continuer pour deux années de plus avec Quick-Step Floors. Je suis sûr que je peux encore gagner quelques belles courses et que j’aurai mes chances. Ce serait un rêve de gagner des courses comme Paris-Roubaix ou Milan-Sanremo avec cette équipe. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles j’ai signé pour deux ans, afin d’augmenter mes chances d’y arriver.»