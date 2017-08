Mondiaux d'athlétisme: Kevin et Jonathan Borlée éliminés en demi-finales du 400m

Les deux Belges n’ont pas réussi à se qualifier pour la finale et terminent 11e et 16e au classement du 400m.

Kevin et Jonathan Borlée n’ont pas réussi à se qualifier pour la finale du 400m des championnats du monde d’athlétisme à Londres. Ils ont tous les deux été éliminés en demi-finales, dimanche. Kevin Borlée a signé le 11e chrono (45.10) des 24 engagés, tandis que Jonathan a réalisé le 16e temps (45.23).

Parti du couloir 9, Kevin Borlée a terminé quatrième de la première demi-finale en 45.10 (record personnel : 44.56). Le Bahaméen Steven Gardiner l’a emporté en 43.89, meilleur temps des demi-finales. Le Jamaïcain Nathon Allen a terminé deuxième en 44.19.

Jonathan Borlée, qui démarrait au couloir 3, a terminé cinquième de la troisième demi-finale en 45.23 (record personnel : 44.43). Cette série a été remportée par le Botswanais Isaac Makwala (44.30) devant le Jamaïcain Demish Gaye (44.55).

Le Sud-Africain Wayde Van Niekerk, champion olympique et recordman du monde, s’est montré le plus rapide de la deuxième demi-finale (44.22) devant le Botswanais Baboloki Thebe (44.33).

Les deux premiers de chaque demi-finale et les deux chronos les plus rapides parmi les autres candidats se qualifient en finale. L’Américain Fred Kerley (44.51) et le Qatari Abdalelah Haroun (44.64) sont les deux repêchés.