Ferrières: accident impliquant deux voitures et trois motos

Une dame circulant sur la route de Landrecy (N66) a violemment percuté une autre voiture et trois motos au croisement avec le chemin Royal.

Les circonstances de l’accident sont floues. La thèse du malaise ou d’une perte de conscience momentanée est avancée.

La conductrice a quitté la route où elle se trouvait et a percuté ces quatre véhicules sur une autre bande.

Le Centre Médical Héliporté a été appelé pour transporter un des motards en urgence au CHU du Sart-Tilman.

On compte également parmi les autres blessures, une jambe fracturée. Au total, ce sont six ambulances qui ont été envoyées sur place : une de Hamoir, une d’Aywaille, deux d’Erezée et deux de Spa.

Tout le monde a été dispatché dans les hôpitaux régionaux à savoir le CHU, la Bruyère, le CHBA de Seraing et le CHR de Huy.

La route nationale a été fermée à la circulation durant plus de deux heures.