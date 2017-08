Coupe de Belgique: le RFB étrille Herstal (5-1)

Les Francs Borains ont pris la mesure d’une autre formation de D3 amateurs, Herstal, lors de ce deuxième tour de Coupe de Belgique. Pour ce 5-1, les buts ont été inscrits par Chaabi et Makota avant la pause. Après le repos, Herstal a réduit la marque via Rossi, mais a perdu un joueur, exclu, dans la foulée. Le RFB a alors enchaîné, avec des buts de Makota, Gangai et Renquin.