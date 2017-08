Football (coupe): Quévy-Mons au 3e tour après avoir éliminé Hamme-Zogge (5-1)

C’était même 3-0 au quart d’heure, grâce à un but de Bah et un autre de Lwangi. Le RAQM a alors connu six à sept minutes de flottement consécutif à la sortie sur blessure de Bah (genou bloqué). Les Flandriens en ont profité pour faire 3-1 sur penalty à la suite d’une faute de main de Ruggeri. Dès la reprise, Lwangi et Bastaens fixaient les chiffres. L’addition aurait pu être plus lourde pour les courageux pensionnaires de P3, mais les visités tombaient un peu dans la facilité en fin de partie.