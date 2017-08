La météo de ce dimanche: il fera sec avec des maxima pas très «aoûtiens» de 22 degrés

Le soleil sera d’abord bien présent. Ensuite, des nuages se développeront progressivement, surtout dans l’intérieur du pays, mais le temps devrait rester sec à quelques gouttes près. Les maxima oscilleront entre 17° en haute Ardenne et 22° dans le centre du pays. Le vent sera généralement faible, et modéré dans l’ouest du pays, de secteur ouest.

En soirée, les éclaircies s’élargiront. Cette nuit, le temps restera sec et le ciel peu nuageux. Les minima seront à nouveau frais avec des valeurs de 6° ou 7° dans les vallées ardennaises à 11° dans l’ouest du pays. Le vent sera faible et variable et, à la mer, plutôt modéré de secteur sud-ouest.