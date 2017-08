Problèmes d’hygiène, camps scouts évacués : les médias de Flandre ont diffusé de nombreuses informations donnant une mauvaise image de la région de l’Ourthe en ce début d’été. Or, la clientèle flamande étant nombreuse, la fréquentation des bords de l’Ourthe est en forte chute.

Les hôteliers font remarquer que les problèmes qui se sont présentés étaient ponctuels et ne concernaient que certains endroits précis et non toute la région.