Le Belge Dylan Teuns (BMC) remporte le Tour de Pologne pour deux secondes

Dylan Teuns est le vainqueur final du Tour de Pologne (WorldTour). Le coureur de BMC a parfaitement maitrisé la dernière étape, entre Bukowina Resort et Bukowina Tatrzanska (132 km), remportée par le Néerlandais Wout Poels (Sky), et s’impose pour 2 secondes sur le Polonais Rafal Majka (Bora-Hansgrohe).

Dylan Teuns (BMC) abordait cette dernière étape, comprenant six cols de première catégorie, avec un avantage de 6 secondes sur son premier poursuivant, Rafal Majka (Bora-Hansgrohe).

Un groupe de 13 coureurs s’est rapidement formé: il comprenait Petr Vakoc (Quick-Step Floors), Robert Power (Orica-Scott), Ruben Plaza Molina (Orica-Scott), Roy Lee Sutherland (Movistar), Dayer Quintana Royas (Movistar), Diego Rosa (Sky), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Simon Spilak (Katusha-Alpecin), Daan Olivier (Lotto NL-Jumbo), Tom Slagter (Cannondale-Drapac), Domen Novak (Bahrain-Merida), Nico Denz (AG2R) et Pawel Cieslik (Orlen CCC Polska).

A 35 km de l’arrivée, Sagan et Plaza faussaient compagnie aux autres échappés. Le champion du monde, qui a perdu jeudi le maillot de leader, déposait son compagnon d’échappée à 27 km de la ligne.

#tdp2017 @dylan_teuns wins the GC 👊👏👌. What an incredible race from Dylan and his @BMCProTeam teammates! pic.twitter.com/Ti9qgV7r9G