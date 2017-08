Football (coupe): Quévy-Mons doit se méfier de Hamme-Zogge, P3 flandrienne

Ce rendez-vous du deuxième tour de la coupe de Belgique entre une D3 amateurs et une… Provinciale 3, peut paraître disproportionné. Les hommes de Christ Bruno auraient toutefois tort de s’arrêter au fossé... théorique qui les sépare de la formation flandrienne.

« Nous devons donc nous attendre à un adversaire difficile à déstabiliser, mais aussi sérieux et rigoureux comme peuvent l’être les formations flandriennes », a expliqué l’entraîneur du RAQM. Au premier tour, Hamme-Zogge avait éliminé Mariaburg, club de P2, sur le score de 0-2.

Christ Bruno a prévu une dernière séance ce vendredi soir, au terme de laquelle il a établi sa sélection. Saussez et Petron sont toujours aux soins. Lericque a reçu le feu vert et a repris les entraînements ce jeudi. Deux incertains pour demain : Aquila (adducteurs) et Amallah (tendon d’Achille). Rien de grave en ce qui les concerne, mais le staff ne prendra pas de risque.