Europa League: le FC Bruges face à l'AEK Athènes en barrages

Tel a été le verdict du tirage au sort des barrages de cette compétition, vendredi après-midi au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse. Le match aller se déroulera le 17 août à Bruges alors que le retour se tiendra le 24 août en Grèce.

Les Brugeois, privés des barrages de la Ligue des Champions par le Basaksehir Istanbul (3-3 à Bruges puis 2-0 à Istanbul), étaient têtes de série pour ce tirage. Les troupes d’Ivan Leko défieront l’AEK Athènes, 4e du championnat de Grèce 2016-1017, puis vainqueur des play-offs. Le club grec a également été éliminé au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, battu par les Russes du CSKA Moscou. A noter que l’AEK Athènes est le club de Viktor Klonaridis (ex-Mouscron), à moitié belge, et d’Astrit Ajdarevic (ex-Standard).

L’AEK est un club qui réussit plutôt bien à la Belgique. En dix rencontres, jamais les Grecs ne sont parvenus à battre une formation belge. Lors de la dernière campagne européenne des Grecs en 2010-2011, Anderlecht avait battu deux fois l’AEK Athènes en phase de poule de l’Europa League. Les Bruxellois s’étaient imposés 4-1 à Bruxelles avant de remettre le couvert (1-2) à Athènes.

Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera pour les poules de l’Europa League alors que le perdant verra son parcours européen s’arrêter.

A noter que Zulte Waregem, tenant de la Coupe de Belgique, est qualifié d’office pour la phase de poules.

Voici le résultat du tirage au sort :

The official result of the #UEL play-off draw ⚽️👇



Best tie? pic.twitter.com/jXLJEPVG0x