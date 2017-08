Un vol a été perpétré dans la nuit de mercredi à jeudi dans une habitation située le long de la rue Noir Mouton à Escanaffles, dans la commune de Celles-en-Hainaut. Les auteurs ont tout retourné. Il s’agit de la maison d’un conseiller communal décédé mardi. On ignore ce qui a été emporté mais l’homme était chasseur. Il détenait probablement des armes chez lui. Le parquet n’a pas donné plus d’informations.

L’information a été confirmée par le collège communal réuni vendredi matin. «Il y a bien eu un vol, cela a été constaté par la police» a commenté un élu. Du côté de la police du Val de l’Escaut, on laisse le soin au parquet de communiquer sur cette affaire. Contacté, le parquet n’a pas encore été informé.

Jean Lequesne (80 ans) est décédé mardi des suites d’une longue maladie. Il vivait seul dans sa maison en pleine campagnesituée rue du Noir Mouton. Quelques heures après sa mort, des individus sont entrés dans sa maison en passant par la fenêtre de la cuisine qu’ils ont brisée.

Les individus ont tout fouillé et retourné dans la maison. On ignore ce qu’ils ont emporté mais le défunt détenait probablement des armes. On craint que des armes aient été volées car l’homme était un passionné de chasse.

Jean Lequesne (CdH) siégeait dans l’opposition. Au début des années 90, il avait été échevin.