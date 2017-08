Xavier s'insurge contre le nouveau marquage au sol devant chez lui: «Il m'empêche de manœuvrer et de rentrer mon véhicule!»

Xavier Leclercq a des difficultés pour rentrer ses véhicules chez lui à cause du marquage au sol.

Xavier Leclercq est un habitant de la rue de Borlez. Cette voirie fait l’objet d’un nouveau dispositif de stationnement formalisé par un marquage au sol. Ces nouvelles marques posent problème à Xavier Leclercq qui conduit des véhicules imposants ou articulés dans le cadre de sa profession de dépanneur. « Il m’est impossible de manœuvrer quand un voisin stationne, légitimement, à l’emplacement dessiné en face de mon domicile. Je me vois mal déranger un voisin à 23 heures et lui demander de déplacer son véhicule, car on m’appelle pour effectuer un dépannage… », explique-t-il.

Rentrer équipé d’une remorque dans l’allée s’avère, en effet, compliqué même si l’homme dispose d’un permis de conduire CE, et sortir de son garage se révèle quasiment impossible si un véhicule stationne de l’autre côté de la route.

Après une pétition, il s’est rendu au Conseil communal ! Mécontent de ce que le bourgmestre lui a répondu et face au silence des autorités, il a décidé d’aller en justice…

> Tous les détails, ainsi que les photos et vidéo, c’est à retrouver dans nos éditions digitales.