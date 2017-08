Neymar est officiellement un joueur du PSG: il s'agit du plus gros transfert de l'histoire du foot

L’attaquant brésilien Neymar s’est engagé « pour cinq ans avec le PSG » et donnera une conférence de presse au Parc des Princes vendredi à 13h30 a annoncé jeudi soir dans un communiqué le club français, qui réalise le transfert le plus cher de l’histoire du foot.

Neymar sera présenté au public à partir de 15h45 samedi, avant le premier match de la saison en Ligue 1 du club de la capitale, à domicile face au promu Amiens (17h00).

La star avait résilié son contrat avec le FC Barcelone dans l’après-midi avec le règlement de la clause de cession de 222 millions d’euros.

« Je suis extrêmement heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. Depuis mon arrivée en Europe, ce club est devenu l’un des plus compétitifs et les plus ambitieux. Le plus grand challenge, ce qui m’a motivé à rejoindre mes nouveaux coéquipiers, est d’aider le club à gagner les titres dont ses supporters rêvent. L’ambition du Paris Saint-Germain m’a séduit, autant que la passion et l’énergie qu’il suscite », a déclaré le joueur dans le communiqué.

« J’ai passé quatre ans en Europe et je suis prêt à relever le défi. Dès aujourd’hui, je ferai tout pour aider mon équipe à gagner, ouvrir de nouveaux horizons à mon club et donner du bonheur à des millions de supporters à travers le monde », a-t-il ajouté.

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr ➡ https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR 🇧🇷 pic.twitter.com/rSvlBiKX6D — PSG Officiel (@PSG_inside) 3 août 2017

« C’est avec une immense joie et beaucoup de fierté que nous accueillons Neymar Jr au sein du Paris Saint-Germain », s’est pour sa part réjoui Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. « Neymar Jr est aujourd’hui l’un des tout meilleurs du football mondial. Sa culture profonde de la victoire, sa grande force de caractère et son sens du leadership font de lui un très grand joueur. Il va nous apporter une énergie très positive ».

« En six ans, nous avons construit un projet ambitieux qui nous a déjà conduit au plus haut niveau du football national et européen. Aujourd’hui, avec l’arrivée de Neymar Jr, j’ai la conviction que nous allons nous rapprocher, avec le soutien fidèle et fervent de nos fans, de la réalisation de nos plus grands rêves », a-t-il ajouté.