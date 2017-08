Les jeunes libéraux flamands se réuniront en congrès du 4 au 6 août afin de débattre de propositions, mises en avant par le bureau politique, mais aussi par les militants. Elles vont de la dépénalisation de l’avortement à la suppression des allocations familiales, en passant par la liberté de disposer d’une arme.

L’auteur de cette dernière suggestion, Jerry Van Echelpoel, la défend avec conviction. « Le gouvernement parvient de moins en moins à protéger les citoyens. Le monopole de la violence n’est plus uniquement entre les mains des services d’ordre et de l’armée. Des organisations criminelles et des terroristes parviennent toujours plus facilement à se procurer des armes sans que les citoyens puissent se défendre », estime-t-il.

Le jeune libéral suggère donc que les citoyens « qui en sont capables puissent disposer d’une arme pour se défendre et protéger leur famille », avant d’ajouter que la libre possession d’arme est une « partie essentielle de la liberté individuelle » et d’une « société sûre ».

Cette proposition a immédiatement engendré un débat virulent sur les médias sociaux. Plus de 800 commentaires avaient déjà été publiés vers 18h00 sur la page Facebook des Jeunes Vld. Le sondage sur le réseau social compte pour l’instant plus de soutiens que d’opposants.

Le président des Jeunes VLD Maurits Vande Reyde a affirmé sur Twitter que les congrès étaient l’endroit adéquat pour aborder toutes les idées, aussi celles qui sont controversées.