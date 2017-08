Les enfants malades chouchoutés à la Foire du Midi avec l'humoriste Kody (vidéos)

Les enfants ont reçu des t-shirts de la foire pour les distinguer aux yeux des forains et ont pu profiter des attractions.

«On tient à faire ce geste chaque année pour les enfants malades», soutient le représentant des forains, Patrick De Corte. «Pour nous ce n’est pas grand chose, mais pour les enfants c’est merveilleux».

L’humoriste Kody a accompagné les enfants. Il considère le fait d’être parrain comme un honneur, étant donné que ce lieu de son enfance est porteur d’une grande charge émotionnelle: «petit, j’étais asthmatique et j’allais régulièrement à l’hôpital. Mes parents essayaient de me gâter un peu et la Foire du Midi était un rendez-vous incontournable. Cela me permettait de retrouver le sourire et de respirer. »