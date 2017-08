C’est un terrible drame qui a été évité de justesse, vendredi dernier. La Corée du Nord procédait à un nouveau tir de missile au grand dam du reste de la planète. Aujourd’hui, plusieurs médias américains révèlent qu’un avion d’Air France était sur la trajectoire du missile. La collision a été évitée mais ce n’est que le fruit du hasard.

Selon CNN, le vol d’Air France Tokyo-Paris passait au même endroit 10 minutes plus tôt.

Air France a été contactée par ABC News qui a aussi relayé l’information. L’avion transportait 323 personnes. La compagnie se veut toutefois rassurante et fait savoir que « les missiles nord-coréens n’interfèrent en aucune façon avec les voies aériennes d’Air France ». Un porte-parole d'Air France a précisé auprès de RFI que des mesures avaient toutefois étaient prises. « Par mesure de précaution, la compagnie a pris la décision d’élargir la zone de non survol autour de la Corée du Nord, pays qu’elle ne survole pas ».

Reports that N. Korea’s latest missile test came close to an Air France jet raises concerns about flight safety https://t.co/qUn5dGE5k6 pic.twitter.com/0QjcjD05dp