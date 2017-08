Cent mille conducteurs français ont eu le pied lourd chez nous!

« Il serait vraiment nécessaire de pouvoir utiliser des véhicules de police plus anonymes. On pourrait ainsi intercepter plus facilement ces conducteurs étrangers, car le problème, c’est que trop souvent ils ne prennent pas la peine de payer l’amende qu’on leur envoie ! » C’est l’organisation de mobilité Touring qui réagit ainsi à ces statistiques quand même impressionnantes.

130 km/h

Parmi tous les conducteurs étrangers qui se lâchent sur nos routes, ce sont donc les Français qui oublient le plus souvent de lever le pied : 99.595 ont été épinglés l’an dernier. Mais les Néerlandais les talonnent : 97.476 voitures immatriculées dans ce pays ont été flashées. Les Allemands prennent place sur la dernière marche de ce podium peu respectable, mais très loin derrière : « seulement » 32.343 ressortissants de ce pays ont été pris le pied sur la pédale d’accélérateur. Viennent enfin les Luxembourgeois (30.398) et les Polonais (6.403), les premiers à être originaires d’un pays qui n’a pas de frontière avec la Belgique.

Un dossier à découvrir dans notre édition digitale.