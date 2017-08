Ixelles: Laurence Bibot (ex-Snuls) remonte sur les planches du TTO

Une pièce où elle campe à la fois Sandra Kim, Simone Veil, Amanda Lear, Catherine Deneuve, Françoise Dolto et Soeur Emmanuelle. Et même si de l’aveu de la principale intéressée, "ce n’est pas difficile", c’est impressionnant. Et drôle.

Elle nous accueilli dans la salle de la chaussée d’Ixelles pour évoquer ce "one woman show", mais également une carrière déjà bien remplie, et notamment ses débuts avec les Snuls, en 1989.

"On me parle encore souvent des Snuls", nous confie l’humoriste bruxelloise. "J’en garde de bons souvenirs. Je n’ai pas vraiment de nostalgie mais c’est en tout cas une période que je ne regrette pas". Et pour cause: nombre de séquences de la troupe sont d’ores et déjà devenues cultes. "Je ne savais pas, à l’époque, que nos sketchs laisseraient de tels souvenirs."

Pour vous raffraîchir la mémoire, voici quelques séquences de Laurence en Miss Bricola.

