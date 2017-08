« Une pension qu’il va pouvoir cumuler avec son traitement de député (environ 10.000 euros brut par mois). Même si le cumul après 65 ans d’une pension et d’autres revenus professionnels est légal, la décence aurait voulu qu’il attende de ne plus être parlementaire pour pouvoir bénéficier de sa pension de bourgmestre. D’autant plus que son épouse est également députée bruxelloise et que tous deux ont encore d’autres mandats rémunérés », a dénoncé l’ex-candidat à la succession d’Armand De Decker à la tête de la commune.

À la suite de la démission d’Armand De Decker, la section libérale d’Uccle avait désigné le 25 juin dernier le député bruxellois et échevin des Finances de la commune, Boris Dilliès, par 14 voix sur 19 comme candidat pour succéder à M. De Decker, démissionnaire. La Justice et une commission d’enquête parlementaire cherchent à connaître le rôle, voire le degré d’implication de ce dernier dans le Kazakhgate.

M. Dilliès devrait prochainement prêter serment, à l’issue de la procédure de vérification légale en cours à cet effet à l’échelon régional.