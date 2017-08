Audi Cup: suivez le match pour la 3e place entre le Bayern Munich et Naples en direct vidéo dès 17h45

L’Audi Cup est un tournoi de football qui se déroule tous les deux ans en alternance avec le Trophée Franz-Beckenbauer. Le tournoi, parrainé par le constructeur automobile Audi et organisé par le Bayern Munich, a permis, dans un premier temps, à l’Atlético Madrid et à Naples de s’affronter. Ce sont Yannick Carrasco et les Colchoneros qui l’ont emporté (2-1), au grand dam de Dries Mertens qui a joué une demi-heure.

L’explosif Bayern Munich – Liverpool a ensuite accouché d’une souris, les Reds étant bien supérieurs à leurs adversaires qui avaient pourtant la chance d’évoluer à domicile. Liverpool n’a pas fait les choses à moitié : succès 0-3. Divock Origi ne participait pas à cette rencontre en raison d’une très légère blessure musculaire aux ischio-jambiers.

Ce mercredi, la petite finale voit donc Naples croiser le fer avec le Bayern Munich. À suivre en direct vidéo :

Quant à l’apothéose de cette Audi Cup, elle mettra aux prises l’Atlético Dortmund à Liverpool. À suivre, en direct vidéo, ce mercredi.