Recherche donneurs de plasma face à un cas exceptionnel

Pendant dix jours en juillet, et à nouveau depuis lundi, ce patient -- dont la maladie et l’identité n’ont pas été divulguées -- subit un « traitement vital d’échange plasmatique thérapeutique », a indiqué l’organisation dans un communiqué.

« Chez ce seul patient, jusqu’à 15 sachets de plasma venant de donneurs ont été administrés par jour pour le garder en vie ces dernières semaines. C’est une situation très exceptionnelle qui fait que nos stocks de plasma AB fondent à vue d’œil », selon la Croix-Rouge.

Le groupe sanguin AB est rare, puisqu’il n’est présent que chez 5 % de la population.

« Nous avons exceptionnellement besoin de beaucoup de plasma alors que l’été est traditionnellement une période où les stocks sont sous pression. Et en plus, il s’agit d’un groupe sanguin très rare », a souligné An Luyten, une porte-parole, interrogée par l’AFP.

La Croix-Rouge avait lancé le 19 juillet un premier appel aux donneurs, qui a été réitéré en début de semaine et semble avoir été entendu. En deux jours, ses centres ont constaté une forte hausse de la fréquentation et plus de mille sachets de plasma ont été collectés, alors que les rendez-vous pour venir faire un don ont bondi de 37 %, selon Mme Luyten.

Un don de plasma dure 35 à 40 minutes et permet de recueillir de 450 à 600 ml de cette partie liquide du sang. Les globules et plaquettes sont restitués au donneur.