Immatriculations auto: un bon mois de juillet

On a enregistré le mois dernier 36.627 immatriculations de voitures neuves, soit une hausse de 6,56% par rapport à juillet 2016. Et, de janvier à juillet de cette année, on a compté 358.929 nouvelles immatriculations, soit une croissance de 4,4% par rapport à la même période l’année dernière.

Depuis le début de l’année, Volkswagen est en tête du marché belge des voitures neuves, devant Renault et BMW. Le marché de la moto, par contre est en baisse, avec une chute des immatriculations de modèles neufs de 5,8% depuis janvier.