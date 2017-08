En trois jours, trois personnes sont retrouvées mortes dans leur maison de Bruges: elles étaient là depuis près d'un mois

Mardi, mercredi et jeudi, des scènes semblables ont été vues dans les rues de Bruges. Des services de secours emportant des corps que l’on venait de retrouver dans des maisons. « Ce n’est que quand l’odeur est devenue insupportable et que les mouches se multipliaient sur les fenêtres que l’on a appelé la police pensant que peut-être quelque chose clochait », écrit Het Nieuwsblad.

Dans un cas, il s’agissait d’une dame âgée de 80 ans et dans les deux autres cas, de personnes plutôt jeunes, de 41 et 47 ans. Les morts remontaient, selon les premières constatations, entre 10 et 30 jours.

« C’est tellement tragique. Ces gens étaient si jeunes et déjà complètement seuls. Même s’ils vivaient dans des quartiers animés », s’est ému le bourgmestre de Bruges, Renaat Landuyt, parlant des deux plus jeunes victimes.