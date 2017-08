F. De H. avec P.M.

En 2015, le chanteur Alec Mansion lançait un projet audacieux : « Hopes », un grand opéra rock, en partie subsidié par les pouvoirs publics. Ce fut l’échec. À cause, entre autres, de la désertion des salles, après les attentats de Paris. Aujourd’hui, deux ans plus tard, certains artistes et techniciens lui réclament toujours des sous.